No he visto un fallo más absurdo y dañino que el de la Corte Constitucional: María Isabel La periodista dijo que no deja de ser un absurdo jurídico que sea inconstitucional que el Congreso sesione virtualmente, pero sean legitimas las leyes.

No puede ser que el reglamento del Congreso esté por encima de la salud pública: María Isabel. Foto: Colprensa