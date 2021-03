Ayuno intermitente: el prometedor modelo de alimentación que no funciona para todos

Tal y como lo indica su nombre, el ayuno intermitente es un modelo de alimentación que va por ciclos, con periodos de ayuno y de comer. Según los expertos en nutrición, no es propiamente una dieta, sino más bien un programa de comidas.

Aunque hay varios métodos para poner en práctica este ayuno, estos son los más conocidos:

El método 16/8: se conoce como el método “Leangains”. Es una metodología nutricional basada en el ayuno intermitente y consiste en ayunar durante 16 horas (que suelen incluir las 8 horas de sueño), permitiendo la ingesta durante las 8 horas siguientes.

Dieta 5:2: la idea es que durante dos días a la semana se reduzca la ingesta de calorías a un máximo de 500-600 calorías al día. Los días no tienen que ser consecutivos. Los otros cinco días se puede comer todo tipo de alimento.

Comer, parar, comer: este tipo de ayuno intermitente alterna días de ayuno con días de comer. La persona puede comer lo que quiera durante 24 horas y luego tomar un descanso total de comida al día siguiente. Además, hay que repetir el patrón una o dos veces a la semana. Las bebidas sin calorías (como el café solo, el té sin azúcar, etc.) están permitidas.

En cuanto a los alimentos que se recomiendan para poder seguir este modelo, son aquellos que forman parte de una alimentación saludable: frescos, de temporada y preferiblemente cocinados en casa. La base son las verduras y frutas, añadiendo el resto de los alimentos vegetales, legumbres, semillas, frutos secos naturales, alimentos integrales (donde la composición y el etiquetado indique que provienen de cereales integrales) y alimentos de origen animal (para aquellas personas que no sean veganas) como huevos, lácteos, pescado, mariscos y carne.

¿El ayuno intermitente sirve para todos?

No, es importante que tenga claro que no a todas las personas les funciona este método, puede ser que por la falta de ingerir alimentos pierda peso, pero le pueden causar otros daños a su salud que con el tiempo empezará a notar. Además, es aconsejable que las personas que sufren de diabetes y otro tipo de trastornos metabólicos, tengan enfermedades cardiovasculares o con cáncer, eviten este modelo. Asimismo, no es recomendable para niños, mujeres embarazadas, mujeres en período de lactancia, personas de edad avanzada, personas con bajo peso y personas que han tenido trastornos de la alimentación.

Riesgos y contradicciones:

Entre los efectos secundarios del ayuno están los dolores de cabeza, los mareos, las dificultades para mantener la concentración, la alteración de otras enfermedades o de la absorción de medicamentos. Asimismo, se pueden presentar déficit de nutrientes en función del tiempo de ayuno y la composición de la dieta que se consuma en las horas permitidas.

¡Ojo! El ayuno intermitente puede ser una opción útil, pero no funciona para todas las personas, por eso cabe resaltar que si no se realiza bajo supervisión puede haber carencias nutricionales, sobre todo de vitaminas y minerales. Si usted está interesado en implementar este modelo de alimentación, primero consulte a un especialista en el tema que lo pueda guiar en todo el proceso.