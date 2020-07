¿Cómo activar el modo invisible en WhatsApp Web?

Una de las herramientas que más se usan hoy en día es WhatsApp, aplicación que permite intercambiar conversaciones con personas en todo el mundo, pero muchos de ellos no quieren aparecer ‘en línea’ todo el tiempo o simplemente quieren pasar por desapercibidos para otros usuarios.

Para esto existe una herramienta que permite activar el modo invisible en la aplicación. Se trata de ‘Mode for WhatsApp Web’, una extensión de Google Chrome.

Lea en La W:

Para esto debe descargar e instalar ‘Mode for WhatsApp Web' en Chrome Web Store. Una vez esté la extensión en su computado será invisible para sus contactos, por lo que podrá trabajar con normalidad en la app sin que lo vean ‘en línea’ y tener conversaciones no muy deseadas.

Además, esta extensión incluye la posibilidad de activar otros elementos de seguridad como: que sus contactos no sepan si leyó el mensaje o no y que así mismo que no vean su última conexión.