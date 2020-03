¿Cómo desinfectar el celular para evitar virus y bacterias?

Con la preocupación que ha generado el Coronavirus en el mundo, las medidas de limpieza y cuidado han aumentado. Por eso, dentro de las recomendaciones principales está lavarse bien las manos.

Como una medida adicional, algunas personas están también desinfectando objetos que usan a diario, como los smartphones. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Arizona (Estados Unidos), un teléfono celular tiene en promedio 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro, por eso es común que los usuarios procuren mantenerlo limpio.

Le puede interesar: ¿Orina infantil? Los mitos más insólitos sobre formas de curar el Coronavirus

Para limpiar los dispositivos tecnológicos es necesario tener en cuenta el material del que está hecho y si es especial verificar que no se vea afectado por el uso de alcohol o antibacteriales.

Posterior a eso, se debe coger un paño o papel desechable y allí, aplicar agua con alcohol o un desinfectante. El paso a seguir es limpiarlo durante aproximadamente 20 segundos.

Como recomendaciones adicionales, es mejor no tener el celular encendido, tampoco se deben usar toallas o paños que no sean de microfibra y no es necesario aplicar el líquido directamente en el dispositivo.