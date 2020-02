¿Cómo funciona el parche que supuestamente quita el guayabo?

En diálogo con W Radio, Julio Moscote aseguró que una de sus mejores amigas le regaló el parche 'Antiguayabo', el hombre mencionó que tomó cada una de las recomendaciones que están en las instrucciones.

"En las instrucciones dice que se debe colocar el parche en alguna parte del cuerpo, lo que yo hice fue ponérmelo en mis costillas". Moscote, añadió que "una vez me sentó a tomar, el parche comenzó a funcionar, pues al día siguiente amanecí bien".

Julio mencionó que este producto no se está vendido en las droguerías de Barranquilla, pues "nunca lo he visto", sin embargo, reiteró, que conseguirlo a través de las redes sociales es muy fácil. "He visto varias publicidades en redes promocionando el producto".

El hombre, que uso el producto, después de que se lo regalaran, dijo que no conoce si este producto "tan pequeño pueda hacerle daño a alguien".

En recientes declaraciones con W Radio, el director del Invima, Julio César Aldana, aseguró que "el parche antiguayabo no tiene registro sanitario y por eso ya ordenamos el decomiso de estos productos".

