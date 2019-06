Cómo pedir una ambulancia con una app

¿Cómo y hace cuánto surgió Aiudapp?

La idea de negocio de AiudApp se viene trabajando desde 2016, año donde, se encuentra un vacio al momento de pedir una ambulancia pues existían muchos proveedores de ambulancias privadas pero no un canal unificado para poder solicitarlas. Adicionalmente los canales de comunicación y líneas telefónicas de estas empresas privadas que a la fecha representan el 70% de la flota total de ambulancias en el caso de Bogotá no responden a llamadas particulares o sus teléfonos están desactualizados.

Por último el tiempo de espera y respuesta del servicio no era inmediato y el usuario debe someterse a largas esperas por el servicio y no sabe donde viene la ambulancia y cuanto tarda en llegar, le toca llamar a las empresas confiar en que viene la ambulancia donde le dicen y puede ser mentira.

AiudApp surge como una ayuda Cercana para aliviar esa tensión al usuario y es que el servicio de ambulancia no debe dar espera y debe ser inmediato. También debe evolucionar ya que se sigue haciendo lo mismo desde hace 20 años y el usuario no sabe donde están las ambulancias ni cuanto se demoran.

¿Quienes son los fundadores?

El equipo de AiudApp lo conforman dos socios emprendedores profesionales que se complementan cada uno en áreas importantes y afines para una organización.

El CEO y socio principal es Andrés Bocanegra, Administrador de Empresas de la Universidad del Rosario y Especialista en Gerencia de Servicio de la Universidad de la Sabana, con experiencia de más de 8 años en el Sector Salud y de ambulancias.

Junto a él se unio Juan Felipe Gutiérrez quien es socio y CMO (Gerente de Mercadeo). Estudio en la Universidad del Rosario Administración de Negocios Internacionales y es Especialista en Mercadeo Estrategico del CESA. Con Andrés se conocieron en la Colegio Mayor del Rosario desde primaria para luego compartir aulas en el Claustro Mayor y desde ahí son grandes amigos.

¿Qué tanto han evolucionado desde su comienzo?

Empezaron ya en el mercado desde julio del 2018. Lograron incrementar la tasa de traslados en un 15% mensualmente desde enero de este año en promedio.

Han validado la idea de negocio llegando a un producto mínimo viable con recursos propios, contemplando la posibilidad de ofrecer a un potencial inversionista un negocio en etapa de aceleración.

Cerrarán junio con record en atencion de pacientes en traslados particulares básicos y medicalizados en Bogotá, municipios anexos, y traslados en Cali y Medellín ciudades recientemente en apertura. Aunque ésta es una plataforma tecnológica y su canal principal con el cliente o usuario es la aplicación móvil y la página web, el éxito de AiudApp se fundamenta en su omnicanalidad y equipo de personas que estan dando soporte permanente a los usuarios, pues entendimos que en ocaciones los pacientes (por su edad o circunstancias) no quieren lidiar con descargar,instalar y Registrarse en plataformas, sin que esto implique que la tecnología no se siga usando ya que por cual canal el usuario percibe el mismo valor y cercania.

Perspectivas para este año

Los usuarios en Bogotá nos han validado el producto, por lo tanto, esperamos cerrar el año con tasas de crecimiento de 20%, con la misma posibilidad de crecimiento en ciudades como Cali, Bucaramanga, Medellín, Villavicencio y Barranquilla.

El sector en el país

En Bogotá y el país en general, el sistema de salud enfrenta una crisis tanto de liquidez como del sistema en sí, pues no hay un sistema, solo componentes descoordinados, sus entidades involucradas no están alineadas para prestar al usuario una atención eficaz, eficiente rápida y confiable. La tecnología actual no permite integrar y facilitar los procesos de los prestadores, instituciones, el Centro de regulación de Emergencia (CRUE), Servicios de Atención prehospitalaria, Transporte y Recurso humano.

Con el desarrollo de aplicaciones y tecnología cada día más amigables con el ciudadano, la penetración del Internet en Bogotá cada vez más alta, el aumento del uso de celulares smartphones o dispositivos móviles y lo más importante, la migración del sector salud a la adopción de nuevas tecnologías digitales y aplicaciones móviles, hay una oportunidad para contribuir a mejorar la atención en salud, y traslados de emergencias médicas en la ciudad y el país usando Tecnología.

Así mismo para las empresas de ambulancias es una oportunidad para generar flujo de efectivo ya que actualmente tienen que someterse a los pagos de más de 180 días de las EPS y en muchos casos por la falta de liquidez de las mismas, no se les paga completo y tienen una escases de liquidez que con Aiudapp pueden solventar, ya que hacemos pagos todas las semanas a nuestros Partners.

¿Hoy en qué ciudades están?

Tenemos cobertura en Bogotá, Cali, Medellín y en este mes de junio ya estamos abriendo cobertura en Villavicencio y Bucaramanga.

¿Cuántos usuarios/descargas han tenido?

Tenemos 2000 descargas de la app AiudApp a hoy