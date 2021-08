¿Cómo saber si su computador está siendo hackeado?

En la actualidad, la internet se ha convertido en una herramienta muy importante en el diario vivir de las personas, ya sea para trabajo, estudio, ocio o bien para ver noticias e informarse.

Sin embargo, como es muy utilizado en el mundo, el mundo digital tiene sus propios riesgos ya que existen los llamados ciberdelincuentes o hackers, quienes buscan robar algún tipo de información personal para su beneficio personal afectando no solo a alguien sino al ordenador.

Por ello, algunas señales que le podrían ayudar a identificar si su computador se está viendo afectado por algún tipo de hackeo son:

El ordenador se pone lento sin razón alguna

Se encuentra siempre caliente y los ventiladores están funcionando de forma constante

La webcam se abre o graba por si sola

Los programas son muy lentos o dejan de funcionar como deberían

Las páginas web que visita se llenan de ventanas emergentes

Cuando su computador está en reposo hay luces que parpadean

El antivirus abre ventanas nuevas

Si bien no es posible tener un computador que sea 100% impenetrable, es aconsejable descargar un antivirus que genere confianza y tenga altos índices de protección, de igual forma no entrar a webs que no sean seguras y jamás descargar archivos adjuntos sin verificar.

