Conozca la primera bombilla sin obsolescencia programada

El piloto de avión y administrador de empresas español, Benito Muros, habló durante la entrevista sobre la importancia de los objetos que no tienen vigencia, es decir, obsolescencia programada; Muros es el creador de la bombilla: “esa fue mi idea. En 1999 me encontré en el cuartel de bomberos en California con la bombilla que lleva 119 años encendida, así que me pregunté por qué en ese entonces sí se podía y ahora ya no. Yo no sabía que se podía acortar la vida de los objetos, así que empecé a investigar sobre la obsolescencia programada.”

Frente a la pregunta de si se podría vivir solo con objetos que no tengan una vigencia, el español expresó que: “Sí se podría vivir, todo se podría diseñar para que durara muchísimos más años, los teléfonos celulares, las lavadoras y todos los electrodomésticos.”

Sobre el negocio que hay detrás de las empresas y la vigencia de los productos comentó: “las grandes empresas no tienen en cuenta lo que causan con crear estos productos, antes no se conocía el daño que se le hace al medio ambiente, ahora somos más consientes sobre los residuos y podemos minimizar los impactos para el medio ambiente.”

En cuanto a cómo se hizo esta bombilla, contó que: “las bombillas antiguas están diseñadas para aguantar entre mil y tres mil horas. Esta bombilla está diseñada para aguantar entre 70 y 80 años para su primera reparación. Las personas no tendrán que comprar otra bombilla porque esta se puede reparar.”

Para las personas que estén interesadas en conocer más información o en adquirir el producto podrán hacerlo mediante la página de Fenix Wisetech Global Group.

Para finalizar, Muros explicó que están formalizando acuerdos con empresas privadas para que se puedan producir más productos sin obsolescencia programada.