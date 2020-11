Conozca los productos tecnológicos más innovadores del 2020

A pesar de ser un año extraño para toda la sociedad, los estrenos de tecnología no pararon y llegaron para cambiar en muchos aspectos la vida de los ciudadanos.

Aquí los productos tecnológicos más innovadores que se estrenaron este año:

Brazalete inteligente que te indica lo que debes y no debes comer en función de tu ADN:

Se trata de un dispositivo health-tech, desarrollado por DnaNudge. Este aparato cuenta con un sensor capaz de leer la información nutricional de los ingredientes de los alimentos, procesarla y aplicarla al ADN del usuario.

En cuanto a la recolección, es realizada por doctores en el momento de la adquisición del brazalete y posteriormente introducida en un pequeño dispositivo de análisis que arroja los resultados en menos de una hora. Resultados a los que el usuario también puede acceder mediante una aplicación móvil.



Imagen de Getty

Sistema inteligente para el cuidado de la piel:

Perso es un dispositivo capaz de crear fórmulas personalizadas de cremas, maquillaje y labiales gracias a la evaluación en tiempo real del estado de la piel, la calidad del aire, la contaminación y las tendencias. La app realiza el diagnóstico del cutis con reconocimiento facial, mientras que el dispositivo cuenta con un motor en su parte superior que mezcla y comprime la fórmula adecuada desde los cartuchos que se encuentran en la base.

Cookingpal Julia: asistente que escucha, ve y cocina:

CookingPal Julia tiene un aspecto de licuadora o procesadora de alimentos, sin embargo, es capaz de picar, mezclar, cocinar al vapor y más. Es el primer asistente de cocina con una tableta Android que responde a la voz. Elige entre las recetas de su base de datos o dirigirá la cámara de la tableta a la comida que se tiene en la alacena, así, el dispositivo identificará lo que hay, sugerirá recetas y proporcionará información nutricional.

Este aparato tecnológico está disponible desde septiembre en línea a un precio de 1.000 dólares.

A pesar de que ya se habían anunciado, los celulares plegables se convirtieron en una realidad este 2020:

Samsung lanzó su Samsung Galaxy Z Flip / Galaxy Z Flip 5G. El dispositivo tiene una pantalla de 6,7 pulgadas y 256 GB de almacenamiento.

Motorola Razr también estrenó su diseño de concha plegable con mecanismo de bisagra patentado, con una pantalla plegable interna de 6.2 pulgadas, pantalla externa de 2.7 pulgadas.

Imagen de Getty

Siguiendo por la misma línea, está también el televisor de Samsung The Sero:

Samsung completó este año su portafolio de Smart TVs de la categoría lifestyle con The Sero, un televisor pensado para cambiar la forma de disfrutar el entretenimiento.

Este producto se destaca por su diseño con pantalla giratoria, su sonido con 60 watts de potencia y su pantalla con tecnología QLED y resolución UHD 4K capaz de ofrecer imágenes con la calidad superior por la cual QLED es reconocida globalmente.



Foto: Samsung Colombia

Lenovo ThinkPad x1 Fold, la primer pc plegable:

La mini PC de escritorio es una computadora plegable con una pantalla OLED de 13.3 pulgadas que se puede doblar. El dispositivo de 1 kilogramo se pliega para usarlo como tableta, pero si lo combinas con el teclado bluetooth (incluido) y el soporte opcional, se transformará en una computadora de escritorio “todo en uno”.

En este nuevo producto permite hacer dos cosas al tiempo, por ejemplo, pueden hacer anotaciones en una mitad mientras se observa una presentación en la otra. La mini ya está optimizada para 5G y es ideal para cualquier trabajo.



Foto: Lenovo

Pañales inteligentes y conectados:

Los Lumi de Pampers tienen un sistema desarrollado por Procter&Gamble y Google, que incluye unos pañales conectados con sensores, una cámara y una app para monitorizar a los bebés las 24 horas al día. Con esta tecnología se le permitirá a los padres poder monitorizar las necesidades de sus hijos gracias a la información de tiempo real y predicciones.



Imagen de Getty

Dispositivo que entrena a tu cerebro para dormir mejor durante la noche:

Urgonight es una banda que se coloca en la cabeza y se conecta a una aplicación móvil de descarga gratuita. Según sus creadores, la idea es realizar durante 20 minutos y máximo tres días por semana, los ejercicios que propone la app. Se podría decir que es casi un entrenamiento para el sueño, pues puede hacerte dormir 40 por ciento más rápido.

El dispositivo ya está a la venta y tiene un precio de US$50.



Imagen Urgonight

Bzigo, el primer dispositivo que detecta y localiza mosquitos de forma activa:

Una vez que se detecta un mosquito, la persona recibirá una notificación en su teléfono inteligente y un marcador láser le mostrará la ubicación precisa del mosquito, lo que le permite eliminarlo fácilmente.

El producto llegará para el 2021, sin embargo, en su página web ya lo están reservando para que poder recibirlo apenas sea su lanzamiento. Hasta el momento se vende a un precio de $169 USD.

El cepillo que promete un cepillado eficaz en 10 segundos:

En el marco de la feria electrónica CES 2020, se presentó el Y-Brush, un cepillo de dientes diseñado por la empresa francesa FasTeesH con el fin de optimizar el tiempo que se le dedica a la higiene bucal. Basta con colocarse el dispositivo en la boca y dejar que el motor haga vibrar las cerdas de nylon de arriba hacia abajo. Así en diez segundos usted tendrá un cepillado eficaz.

El Y-Brush cuesta US$125.



Imagen de Getty

C by GE: interruptores inteligentes para el hogar:

La línea C by GE presentó los primeros atenuadores e interruptores inteligentes que no requieren de un concentrador inteligente. Lo que significa que se puede encender y apagar con la voz o de manera remota. Además, te permiten determinar horarios mediante Alexa, Google Assistant o la app C by GE.

Otra de las ventajas de este dispositivo, es que pueden funcionar tanto en casas antiguas como nuevas, ya que no requieren de cableado de tierra. C by GE están disponibles desde marzo a un precio de entro los 30 y 50 dólares.



Imagen de Getty