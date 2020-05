¿Cuál es el mejor material para hacer un tapabocas?

Con el auge de las mascarillas para reducir el contagio del coronavirus, muchas personas han comenzado a hacerlas desde su casas.

Sin embargo no todos los tipos de tela sirven efectivamente para reducir el contagio de la enfermedad, varios científicos a lo largo del mundo han probado diferentes materiales, de hecho, según una investigación de la Universidad de Cambridge, los mejores resultados fueron la bolsa de la aspiradora (95%), el trapo de cocina, la tela de la camisa de mezcla de algodón (74%) y la camisa de 100% de algodón (69%).

De otro lado, los filtros de café evidenciaron una protección media, mientras que las bufandas y las pañoletas, a pesar de atrapar algunas partículas, no funcionaron.

A pesar de que las bolsas de aspiradora y el trapo tienen buenos resultados, lo cierto es que los expertos no lo recomiendan pues no permiten a las personas respirar bien.

Scott Segal, presidente del Departamento de Anestesiología en el Centro Médico Bautista Wake Forest le dijo al New York Times, que una prueba para verificar qué tanto funciona una material es ponerlo sobre la luz, “si la luz atraviesa las fibras con mucha facilidad, de modo que casi puedes verlas, no es una buena tela. Si el tejido es más denso y el material más grueso de tal manera que la luz no pasa con tanta facilidad, ese es el material que debes usar”.

De acuerdo con el ministerio de Salud de Colombia, el material que se elija debe ser filtrante, es decir, una tela no tejida de polipropileno y poliéster y/o pellón de grosor medio (F800, A500 o #87) y debe tener hilos y cintas elásticas limpias.