¿Cuál es la clave de la felicidad? Un neuropsicólogo lo explica

El neuropsicólogo Richard Davidson es reconocido como uno de los principales expertos en neurociencia contemplativa, que es la rama que estudia el impacto de la meditación y otras prácticas en el cerebro.

El científico también es fundador y presidente el Centro de Investigación de Mentes Saludables en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde se llevan a cabo investigaciones interdisciplinarias acerca de las cualidades positivas de la mente, como la amabilidad y la compasión.

En diálogo con W Fin de Semana, Davidson se refirió a Matthieu Ricard, quien es considerado el hombre más feliz del mundo, y contó cuál es, en últimas, la llamada “clave de la felicidad”.

Así, el científico consideró que resulta un poco exagerado el mote asignado a Ricard, pues este fue inventado por los medios: “A lo que realmente se refiere es a entrenar la gente para tener cualidades de bienestar. Esto no significa que una persona no se sentirá triste en respuesta a una tragedia, pero esto no irrumpirá su capacidad de florecer y mantener la felicidad”.

De este modo, Ricard precisa que la clave de la felicidad es, en realidad, la capacidad de recuperarse de la adversidad y aprender a volver al inicio.