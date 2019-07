El joven que inventó su propia prótesis de brazo a partir de piezas de Lego

David Aguilar es un joven español que nació con una malformación genética que afecta al brazo, al pecho y partes de la musculatura de la espalda. “La idea surgió cuando yo tenía 10 años y veía a todos los niños con sus dos brazos, entonces yo construí mi propio brazo con mi juguete”.

El joven asegura que no necesita un brazo ortopédico, “Con esta prótesis llevo mi vida normal. Yo la llevo porque es hecha por mí, y es algo estético”.

David tiene 4 prótesis de diferentes colores, las construye a partir de una sola caja de lego.

“El verano pasado fui a trabajar en un proyecto con Lego. Estoy abierto a que me llamen otra vez para nuevas ideas”, comentó.

Aguilar explicó que no es posible hacer un modelo universal de prótesis, ya que las piezas son frágiles. “Por eso no he hecho ningún modelo para que la gente lo copie. Cuando termine la carrera intentaré hacer un modelo un universal”, aseguró.