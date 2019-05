El programa colombiano que fue premiado por Google

El Google AI Impact Challenge es una convocatoria que hace Google a organizaciones regionales para encontrar soluciones a problemas sociales, humanitarios y ambientales usando la inteligencia artificial.

Por Colombia, el ganador fue un programa que escanea imágenes satelitales e identifica territorios donde se podría estar realizando minería ilegal. ¿Cómo funciona? Santiago Saavedra, su desarrollador contó que "Funciona con muchas información que se tiene de puntos de minas y no minas, yo le enseño muchas veces esto sí es una mina esto no y el modelo comienza a entender patrones, por ejemplo, las minas no tienen cobertura verde en la banda del satélite".

Además, funciona gracias al uso de las imágenes del satélite Landsat 7 de la Nasa, que están disponibles para descarga gratuita en internet y en el que se encuentra una foto de cada esquina del mundo cada 15 días.

De acuerdo con Saavedra, este proyecto tardó más de dos años en realizarse y el sistema tiene un 79% de precisión.

El Google AI Impact Challenge fue una convocatoria abierta a organizaciones sin ánimo de lucro, empresas sociales e instituciones de investigación de todo el mundo para que presenten sus ideas sobre el uso de la inteligencia artificial para ayudar a abordar los retos de la sociedad. Se presentaron más de 2.600 organizaciones de 119 países.