Elizabeth Loaiza advierte no utilizar biopolímeros y propone que se prohíban en Colombia

Ustedes no se alcanzan a imaginar el dolor tan horrible. Para mi, una mujer que siempre me he mostrado muy fuerte, no es fácil salir a contar algo de mi privacidad en lo que se ve afectada mi salud. Pero saben que? Yo creo que es mi deber hoy por hoy hacer esto para que a muchas mujeres y hombres no les vaya a pasar. Hace 2 días cuando les conté mi historia, me quitaron la bomba del dolor que me ponía medicamentos constantemente. Ayer y hoy el dolor ha sido insoportable, a punto de sacarme las lágrimas que están viendo en el video. Eso no es nada, he gritado del dolor. Yo solo quiero servir de ejemplo para que nadie más pase por esto. Es horribleeeeee, quiero hacer una campaña grande, pero no me siento con las fuerzas ni siquiera de hablarles por video. Tengo nauseas, dolor de cabeza, mareos y pues obvio dolor en las nalguitas. He aprovechado para leer miles de mensajes que me han enviado y quiero decirles que estoy aterrada, yo creo que más de la mitad de Colombia tiene Biopolimeros, son unos casos impresionantes y debemos hacer algo con respecto a esto. VAMOS A HACER ALGO. LO PROMETO!!!. #nomasbiopolimero🚫 #nomásbiopolímeros🚫 #nomasbiopolimeros🚫 #nomasbiopolimeros