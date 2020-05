En La Prueba ponemos a prueba a Brigitte Baptiste

La rectora de la universidad EAN, Brigitte Baptiste, se puso a prueba sobre los mitos y realidades que existen alrededor del coronavirus (COVID-19). Por su parte, Otto Sussman, especialista en Enfermedades Infecciosas, nos ayudó a aclarar estas preguntas.

¿Las secreciones de un animal con COVID-19 pueden contagiar a los humanos?

Brigitte Baptiste: No, no hay peligro de que las secreciones nos infecten a nosotros.

Otto Sussman: "No se ha demostrado que un perro, gato, caballo, cualquier otra mascota transmita la COVID-19 al ser humano".

¿Si no uso tapabocas, me pueden poner multa?

BP: Creo que sí, además de una sanción social importante.

OS: "Hay multa por no usar tapabocas, pero el delito contra uno mismo es más grave. Quien me va a cobrar la multa es la COVID cuando me dé a mí o a mi familia, eso es más grave".

¿Es cierto que el pico de infecciones del coronavirus se conocerá en junio?

BP: Lo que he visto es que en Bogotá se conocerá en Junio, pero depende de las regiones y los casos ahí.

OS: "En Bogotá, particularmente, y en todo el país con la gente que salió desde la semana pasada, es muy probable que en dos o tres semanas tengamos un aumento en el número de contagios".

Recuerde que es primordial lavarse las manos y cumplir con las recomendaciones de higiene que nos han dado desde el Gobierno Nacional.

Usted puede compartir sus inquietudes a través de notas de voz por WhatsApp al 316 4682635 y con expertos resolveremos los mitos y realidades de la COVID-19.

Le puede interesar: En La Prueba ponemos a prueba al director nacional de la ESAP