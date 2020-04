En La Prueba ponemos a prueba a Carlos Fernando Galán

El presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se midió a responder las siguientes preguntas de los oyentes sobre mitos y realidades que hay alrededor de la COVID-19.

¿Las personas que superaron la influenza pueden haber desarrollado alguna defensa en contra del coronavirus?

A lo que respondió que no

¿Es cierto que el coronavirus empezó porque una persona se comió un murciélago?

Dijo que lo que sabe es que sí



¿El virus se puede matar a altas temperaturas?

“Entiendo que el virus no se mata porque no está vivo, pero no tengo ni idea”.

Para aclarar estar preguntas, nos acompañó Otto Sussman, especialista en Enfermedades Infecciosas, quien explicó que:

Las personas que superaron la influenza no pueden haber desarrollado alguna defensa en contra del coronavirus porque “son enfermedades totalmente diferentes”

“Lo que sabemos hoy es que este virus sí viene de los murciélagos. Si se lo comió una persona o hubo algún tipo de contacto no lo sabemos. Se han especulado muchas cosas”.

La COVID-19 “no es que se mate, se desnaturaliza por el agua caliente. El virus no es viable a altas temperaturas”.

Recuerde que es primordial lavarse las manos y cumplir con las recomendaciones de higiene que nos han dado desde el Gobierno Nacional.

Usted puede compartir sus inquietudes a través de notas de voz por Whatsapp al 316 4682635 y con expertos resolveremos los mitos y realidades de la COVID-19.

