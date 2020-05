En La Prueba ponemos a prueba a la directora ejecutiva de Profamilia

La directora ejecutiva de Profamilia, Marta Royo, se puso a prueba sobre los mitos y realidades que existen alrededor del coronavirus (COVID-19). Por su parte, Otto Sussman, especialista en Enfermedades Infecciosas, nos ayudó a aclarar estas preguntas.

¿A través de las flores me puedo contagiar?



Marta Royo: No directamente con las flores, pero sí con los empaques en las que vienen, por eso es tan importante limpiar las superficies.

Otto Sussman: "No hay contagio a través de las flores. Pero las superficies que desconocemos cómo se están manipulando es mejor limpiarlas antes de abrir los paquetes, es más por seguridad".

¿El virus se puede transmitir a través del sexo oral?



MR: La saliva tiene el virus y en el acto sexual hay intercambio de fluidos, por lo tanto es posible. Si no hay nada más, solo sexo oral, no.



OS: "El sexo oral, por sí mismo, no es una vía de transmisión adecuada. Aunque el virus puede estar en la saliva, requiere unos receptores que no tenemos a nivel genital".

¿El virus se puede adquirir a atreves de las relaciones sexuales genitales?

MR: No, a la fecha y por lo que he leído, no se ha encontrado en el semen ni secreciones vaginales el virus.

OS: "No se conoce que el coronavirus se pueda transmitir sexualmente. Si hay algo estrecho es una relación sexual, lo que realmente puede generar un riesgo de transmisión es la cercanía, particularmente en la vía respiratoria".

Recuerde que es primordial lavarse las manos y cumplir con las recomendaciones de higiene que nos han dado desde el Gobierno Nacional.

Usted puede compartir sus inquietudes a través de notas de voz por WhatsApp al 316 4682635 y con expertos resolveremos los mitos y realidades de la COVID-19.

