En La Prueba ponemos a prueba a María Clara Name, concejal de Bogotá

La concejal de Bogotá, María Clara Name, se puso a prueba sobre los mitos y realidades que existen alrededor del coronavirus. Por su parte, Otto Sussman, especialista en Enfermedades Infecciosas, nos ayudó a aclarar las respuestas.

¿El shampoo tiene la misma efectividad del jabón para eliminar la COVID-19?

María Clara Name: Sí

Otto Sussman: En general, el shampoo tiene agentes para eliminar la grasa que es lo que protege al virus. Hay que tener en cuenta que algunos que son medicados no tienen los agentes que atacan la grasa.

¿El tono de la piel de una persona con COVID-19 puede cambiar?

MC: No hemos escuchado en ninguna parte que cambie el color de la piel.

OS: Hay descripciones de la COVID-19 que produce lesiones en la piel. No hay ninguna que diga que cambia el color de la piel.

¿La luz ultravioleta puede eliminar la COVID-19 de las superficies?

MC: No, hasta el momento he visto que algunos desinfectantes lo eliminan, pero no la luz ultravioleta.

OS: Hay estudios que dicen que si es sensible de la luz ultravioleta, pero hay que tener en cuenta que esta luz solo sirve en superficies no en profundidad. Por eso puede que no sea tan efectivo. Lo que más se recomienda es un desinfectante.

Recuerde que es primordial lavarse las manos y cumplir con las recomendaciones de higiene que nos han dado desde el Gobierno Nacional.

Usted puede compartir sus inquietudes a través de notas de voz por WhatsApp al 316 4682635 y con expertos resolveremos los mitos y realidades de la COVID-19.

