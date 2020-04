En La Prueba ponemos a prueba al estilista Javier Murillo

El estilista Javier Murillo se puso a prueba sobre los mitos y realidades que existen alrededor del coronavirus (COVID-19). Por su parte, Otto Sussman, especialista en Enfermedades Infecciosas, nos ayudó a aclarar estas preguntas.

¿El sedentarismo podría ser un factor de riesgo para adquirir el virus de COVID-19?:

Javier Murillo: No

Otto Sussman: El sedentarismo no es factor de riesgo ante la COVID-19, “sin embargo, cuando somos sedentarios se puede dar la obesidad, y este sí es un factor de riesgo. Es recomendable el ejercicio y una dieta adecuada".

¿Es cierto que la vacuna contra la COVID-19 estará lista hasta finales del 2021?:

JM: No lo sé muy bien, pero creo que se demora. Esto nos cogió por sorpresa.

OS: "En el mejor de los panoramas, estaremos entre 1 año y 18 meses esperando la vacuna, porque hacer una vacuna no es fácil".

¿El medicamento contra la acidez puede combatir el coronavirus?



JM: No lo sé, tengo entendido que tiene que ver con lo pulmonar.



OS: "Los medicamentos para la acidez no sirven para combatir el coronavirus. No hay que creer todo lo que aparece en redes".

Recuerde que es primordial lavarse las manos y cumplir con las recomendaciones de higiene que nos han dado desde el Gobierno Nacional.

