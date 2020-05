En La Prueba ponemos a prueba al presidente de la ANI

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Gutiérrez, se puso a prueba sobre los mitos y realidades que existen alrededor del coronavirus. Por su parte, Otto Sussman, especialista en Enfermedades Infecciosas, nos ayudó a aclarar las respuestas.

¿Existe una prueba que permite detectar si una persona es inmune a la COVID-19?

Manuel Gutiérrez: Que yo sepa, no

Otto Sussman: Hay pruebas que detectan anticuerpos, pero no se puede decidir si es o no realmente inmune al virus.

¿De un día a otro puede variar el resultado de la prueba de la COVID-19?

MG: Entiendo que sí se puede presentar variación en la prueba

OS: Para que una prueba salga positiva se necesita un tiempo, mínimo 5 días después del contacto con el virus. Después del tiempo puede salir negativa.

¿Es normal que me cobren $300.000 por una prueba de COVID-19?

MG: Es una pregunta compleja. Hasta donde entiendo el tema no se ha establecido. Hay varios tipos de prueba.

OS: Hay varios tipos de prueba y los costos son diferentes. El sistema de salud cubre el costo de la prueba para la COVID-19, pero si se hace por fuera sí les deben cobrar.

Recuerde que es primordial lavarse las manos y cumplir con las recomendaciones de higiene que nos han dado desde el Gobierno Nacional.

