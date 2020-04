En La Prueba ponemos a prueba al presidente de la Constructora Capital

Pusimos a prueba a Felipe Echeverri, presidente de la Constructora Capital, quien tuvo que responder a las siguientes preguntas, ¿qué tanto sabrá sobre este virus?

¿Dejarse la barba aumenta la posibilidad de contagio?

No

¿Si tengo el virus y tengo contacto con personas que también lo tienen, la carga viral se acumula y el sistema inmune se ve doblegado?

No, porque no es acumulativo.

¿Uno puede transmitir la COVID-19 a través de la caída del cabello?

No

Para aclarar estas preguntas, nos acompañó Otto Sussman, especialista en Enfermedades Infecciosas, quien explicó que:

Dejarse la barba no aumenta la posibilidad de contagio. "No hay estudios que demuestren que el virus se adhiera al pelo. Pero para aquellos que tienen barba, el tapabocas aprieta menos. Hay que ajustarlo para evitar el riesgo de contagio”.

No, no tiene nada que ver. "En los hospitales, donde se están atendiendo personas contagiadas de COVID-19, puede ocurrir mayor riesgo de exposición al virus, mas no de una mayor carga viral".

No se transmite porque no se ha demostrado que hay adherencia al cabello como fue anteriormente explicado.

Recuerde que es primordial lavarse las manos y cumplir con las recomendaciones de higiene que nos han dado desde el Gobierno Nacional.

