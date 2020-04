En La Prueba ponemos a prueba al senador Roy Barreras

El senador Roy Barreras se puso a prueba sobre los mitos y realidades que existen alrededor del coronavirus (COVID-19). Por su parte, Otto Sussman, especialista en Enfermedades Infecciosas, nos ayudó a aclarar estas preguntas.

¿La cuarentena y las extremas medidas de limpieza pueden debilitar nuestro sistema inmune?

Roy Barreras: En este caso la única medida eficaz es el aislamiento. Las medidas de limpieza son fundamentales.

Otto Sussman: "La cuarentena no va a producir una alteración en el sistema inmunológico, los hábitos de limpieza tampoco. Estar en cuarentena puede llevar al sedentarismo y al estrés, lo que afecta el sistema inmune. Hay que tener cuidado en eso".

¿Es el ser humano responsable de las pandemias?

RB: Somos responsables de que se difunda la pandemia

OS: No hemos construido un germen en el laboratorio para que se difunda, pero "los seres humanos sí somos responsables de la diseminación de la pandemia, mas no de la aparición del virus".

¿La mortalidad por coronavirus es mayor a la del Ébola?

RB: No, definidamente no. "Con el ébola el mundo no paró, porque los que morían eran pobres. El COVID puede matar a cualquiera”

OS: "El ébola, por alguna razón, se limita geográficamente, termina siendo una pandemia localizada. La mortalidad del coronavirus sigue siendo del 3% - 4%. La capacidad de contagio es muy alta".

Recuerde que es primordial lavarse las manos y cumplir con las recomendaciones de higiene que nos han dado desde el Gobierno Nacional.

Usted puede compartir sus inquietudes a través de notas de voz por WhatsApp al 316 4682635 y con expertos resolveremos los mitos y realidades de la COVID-19.