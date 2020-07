Estas son las actividades que tienen más riesgos de contagio de coronavirus

La Asociación Médica de Texas reveló una clasificación de las 37 actividades cotidianas que tienes más y menos peligro de causar un contagio.

La entidad realizó su evaluación basada en ciudadanos que usaran tapabocas en todas estas acciones, pues en muchas partes del mundo se destaca la utilización de este elemento como un mecanismo fundamental para prevenir el contagio de coronavirus.

Dentro de las actividades con mayor riesgo están: ir a un concierto, a un estadio deportivo, a un evento religioso como una misa o asistir a un bar. También, con un riesgo un poco más bajo, pero igual importante se puede evidenciar, comer en un ‘buffet’, hacer ejercicio en el gimnasio, asistir a un parque de diversiones o ir al cine.

De otro lado, en las acciones cotidianas que no tienen tanto peligro están recibir y abrir paquetes o correspondencia; comprar en un restaurante comida para llevar, cargar su vehículo con combustible, jugar tenis y acampar.

