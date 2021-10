Gimnasia para la salud mental, un método para ejercitar las partes del cerebro

María Paula Hurtado, quien es psicóloga de la Universidad de los Andes y neuropsicóloga de la Universidad de Salamanca, además de fundadora de Neuronapsis, afirmó que la gimnasia cerebral es la unión de varios movimientos físicos que tienen el propósito de potenciar la conectividad del cerebro con el cuerpo para reducir el estrés, las tensiones, reducir riesgos de sufrir enfermedades degenerativas como el Alzheimer.

Esta profesional aborda desde la neuropsicología los conocimientos necesarios para ayudar a los adultos mayores de 50 años para mejorar el rendimiento cerebral a través de actividades en estimulación cognitiva y psicoeducación en hábitos saludables para el cerebro.

En La Hora del Regreso entregó algunas recomendaciones que puede seguir la población más joven: "Podemos realizar actividades para aprender cosas nuevas y concentrarnos, un claro ejemplo es aprender un nuevo idioma, leer, salir y hablar con otras personas".

Escuche más de La Hora del Regreso:

Asimismo, aseguró que actividades como consumir productos azucarados y procedamos, no dormir ocho horas, no realizar actividad física, no saber manejar el estrés, tener un rutina plana sin estimular el cerebro y no socializar, pueden ser factores determinantes para afectar la salud cerebral.

También mencionó que, al contrario de la percepción social, la tecnología puede ser una gran aliada para la mente humana no tiene una capacidad infinita para memorizar todo tipo de cosas.

"No podemos satanizar el uso de los smartphones, sobre todo para aquellas personas que manejan mucha información. Existen muchas aplicaciones que nos ayudan a entrenar el cerebro", indicó.