Hablar en voz alta podría mantener el coronavirus en el aire por 14 minutos, según estudio

La comunidad científica continúa realizando investigaciones para seguir aprendiendo sobre el coronavirus. El SARS-CoV-2 es un virus nuevo, por lo que diariamente se conocen más de sus características.

Esta vez, una investigación publicada en la reciente edición de Proceedings of The National Academy of Scienses of the United States of America (PNAS), concluye que, si una persona contagiada con coronavirus habla en voz alta, el virus puede flotar en el aire hasta por 14 minutos.

El artículo aclara que para que se dé el flote activo y prolongado del virus en el aire, se necesita de un espacio confinado y sin libre circulación de aire. Por ejemplo, si el paciente se encuentra encerrado en su habitación, con las ventanas cerradas.

En ese sentido, es importante recordar que si convive con una persona contagiada de COVID-19, debe mantener un distanciamiento prudente y usar tapabocas, al igual que lo debe hacer la persona que presenta los síntomas.