Instagram: consejos para evitar caer en las estafas más comunes

La aplicación Instagram cuenta con más de 1.000 millones de descargas en el mundo y se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los jóvenes. Luego de ser adquirida por la compañía Facebook, pasó de su idea original de compartir fotos a mayor interacción con diversas funciones.

Como miles de plataformas, también es blanco para que los delincuentes encuentren a sus víctimas. Ni siquiera los famosos se salvan del robo de cuentas, estafas o difamaciones.

Por ejemplo, se conoció una cifra de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos sobre el tema. Se aseguró que en 2020 se reportaron pérdidas por 304 millones de dólares debido a robos por Instagram.

¿Cuáles son las estafas más comunes?

¿Qué hacer para evitar las estafas en Instagram?

