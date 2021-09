Instagram sufre una caída de su servicio en el mundo

En la mañana de este jueves, usuarios en redes sociales reportan que Instagram sufre una caída de su servicio en Estados Unidos y otras regiones, informó el portal Downdetector

Facebook le dijo al medio estadounidense Newsweek que un “asunto técnico impidió a algunos usuarios acceder a la plataforma de fotos y videos. Sin embargo, el problema se resolvió tan pronto como ha sido posible para usuarios afectados”.

Downdetector explicó que la caída del servicio se reportó en la India, Brasil, Reino Unido, Italia y Estados Unidos, entre otros países.

Sin embargo, los internautas aprovecharon la red social Twitter para crear el hashtag #instagramdown y publicar memes sobre la caída del servicio.

Me after turning of my wifi 5 times then realising Instagram is down#instagramdown pic.twitter.com/O8sq8moHRJ — Lauren💕 (@sadsnoopdog) September 2, 2021

me leaving instagram and going to twitter to find out if it's really down#instagramdown pic.twitter.com/ErDZsL26G6 — wa (@alasdebeaucoup) September 2, 2021

Me after reeboting my phone, uninstalling Instagram app and installing again, clearing cache files, only to realise insta was down..#instagramdown pic.twitter.com/EgiiPkWN82 — 𝙋𝙧𝙖𝙩𝙝𝙖𝙢𝙚𝙨𝙝 𝙋𝙖𝙩𝙞𝙡 (@prathamex_) September 2, 2021

Me waking up to find out Instagram is down: 🤡



#instagramdown pic.twitter.com/VxFUmP3F1J — In My Mind (@MeAloneInMyMind) September 2, 2021

Everyone trying to login into Instagram#instagramdown pic.twitter.com/x0SRfhHCLJ — barun bhutra (@bonbhutra) September 2, 2021

All of us running to Twitter to confirm that Instagram is down #instagramdown #Trending pic.twitter.com/6NWsijyjzZ — Ooy Trun (@TrunGamara) September 2, 2021