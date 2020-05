Israel anunció que creó un anticuerpo que logra neutralizar el coronavirus

El Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica anunció que pudo crear un anticuerpo capaz de neutralizar el coronavirus, incluso en pacientes que ya están contagiados.

Según cita un trino del ministerio de Defensa, este anticuerpo cumple con tres requisitos fundamentales: en primer lugar, es monoclonal, nuevo y refinado, y contiene una proporción excepcionalmente baja de proteínas dañinas. Además, puede neutralizar el virus y en tercer lugar, se probó específicamente en el coronvirus.

De acuerdo con la entidad, ahora este proyecto se encuentra en la fase de desarrollo a la de aceptación de las farmacéuticas internacionales.

