La Nasa asegura que asteroide pasará cerca de la Tierra

Por medio de su cuenta de Twitter, la Nasa confirmó que el pequeño asteroide 2018VP1 pasará cerca de la Tierra, pero que el objeto extraterrestre no representa un peligro.

“¡No representa una amenaza para la Tierra!”, escribieron.

Según la información de la agencia espacial, el asteroide mide 6.5 pies y solo tiene un 0.41% de probabilidades de entrar en la atmósfera del planeta.

Finalmente, expresaron que si asteroide entrara en la Tierra se desintegraría por su diminuto tamaño.

Asteroid 2018VP1 is very small, approx. 6.5 feet, and poses no threat to Earth! It currently has a 0.41% chance of entering our planet’s atmosphere, but if it did, it would disintegrate due to its extremely small size.