Los anticoagulantes podrían ser el tratamiento para casos graves de coronavirus

Un estudio publicado en Journal of the American College of Cardiology, es el resultado de revisar las historias clínicas de 2.733 casos de coronavirus hospitalizados en Nueva York y que hacen parte de los tantos tratamientos que se han aplicado ante la falta de opciones para contener y mitigar la enfermedad en pacientes graves.



Los resultados demostraron que la tercera parte de los pacientes que recibieron anticoagulantes como parte del tratamiento tuvieron mayor sobrevida al compararse con quienes no lo recibieron.



El 63% de quienes no recibieron estos medicamentos fallecieron en contraste con el 29% de quienes sí recibieron el tratamiento. También se determinó que entre los pacientes que no estaban conectados a ventiladores y fueron tratados con anticoagulantes, si bien murieron en proporciones similares a quienes no los recibieron, lograron vivir más días que los otros (21 versus 14).

Finalmente, quienes recibieron los anticoagulantes no tuvieron diferencias significativas sobre los efectos secundarios que normalmente tienen estos medicamentos, lo que se podría registrar como un medicamento seguro.

El cardiólogo Valentín Fuster, en diálogo con el 'Washington Post', manifestó que el sistema hospitalario de Nueva York cambió sus protocolos de tratamiento hace varios días para comenzar a administrar a los pacientes con coronavirus dosis más altas de anticoagulantes.



A ese mismo medio, Deepak Dhatt, cardiólogo intervencionista y profesor de la Universidad de Harvard, calificó la investigación como “muy importante” en razón a que ahora se conoce más sobre los efectos del virus sobre la sangre. “Ahora debemos pensar en qué hacer en términos de tratamientos con esta información”, indicó.

Este hallazgo permite generar una creencia más que supuesta para el tratamiento de pacientes graves con COVID-19, y que varias organizaciones científicas sugieren continuar las investigaciones. Mientras, se deben tomar estos resultados con prudencia.



Por ejemplo, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia lo mismo que la Sociedad Estadounidense de Hematología, tal como reseña el 'Washington Post', ya recomiendan el uso de anticoagulantes para algunos pacientes de esta enfermedad en unas guías que acaban de actualizar.



Varios estudios han relacionado la enfermedad que causa el coronavirus con efectos que aumentan la coagulación intravascular que acompaña la fase crítica. De hecho, el New England Journal of Medicine hace algunas semanas publicó una investigación sobre cinco casos de personas jóvenes afectadas por la covid-19 que sufrieron accidentes cerebrovasculares, por lo que se sugirió el aumento de los trombos como una reacción directa al virus.