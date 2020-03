Los consejos para el aislamiento que da el colombiano que simuló un viaje a Marte

Entre 2010 y 2011 el científico colombo italiano Diego Urbina participó en un experimento de la Agencia Espacial Europea que buscaba estudiar como los humanos se pueden adaptar a un aislamiento prolongado para realizar viajes en el espacio.

Urbina estuvo durante 520 días confinado simulando un viaje a Marte y ahora en una entrevista con el diario El País dio consejos para hacer más llevadera la cuarentena por el coronavirus.

La misión de él consistía en estar encerrado en un espacio de 180 metros junto con otras cinco personas y su primera recomendación es pensar en el aislamiento como un trabajo colectivo hacia un objetivo específico. “Es una especie de misión, solo que esta es sobrevivir y no contagiar. En una misión uno tiene mucho cuidado de no lastimarse a uno mismo y no lastimar a los demás”, explicó el científico al diario español.

Otra recomendación es tener presente la solidaridad. “Hay que entender que todos estamos en la misma misión, nuestros vecinos, toda la ciudad. No podemos acumular todas las cosas del supermercado porque ellos también las necesitan”, explicó a El País.

También recomienda ponerse horarios y aprovechar el tiempo para leer un libro que esté pendiente.

Otras de las recomendaciones de Urbina son recontactar amigos o familiares, balancear el espacio que se comparte con otros y el tiempo para uno mismo y celebrar las cosas más simples con los compañeros de confinamiento.

Lea en La W: