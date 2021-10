Médicos de enfermedades infecciosas denuncian que aseguradoras los discriminan

Sigue La W conoció que algunas aseguradoras no estarían cubriendo los daños relacionados directa o indirectamente ocasionados por el tratamiento a pacientes con sida o con virus infecciosos como el VIH. Es decir, cualquier demanda que resulte por este tratamiento no sería cubierta por los seguros. Según los denunciantes, el Seguro de Responsabilidad Civil protege al personal de salud de cualquier posible demanda. Si esta protección no existe, “no podemos trabajar o lo haremos a riesgo”, siendo esto “discriminación para el paciente y el profesional de la salud”.

Es discriminatorio no protegerlos porque, como afirmaron, las IPS, EPS y hospitales exigen a los médicos y enfermeros esta póliza para poder trabajar. El riesgo es que los médicos no tratarán a los pacientes con sida o VIH por “no querer exponerse al riesgo, entonces las instituciones de salud se quedan sin personal para tratar estas enfermedades”.

Dr. Otto Sussman, médico infectólogo, manifestó en Sigue La W que “estamos muy preocupados porque nos encontramos con un clausulado de casi todas las aseguradoras en el cual, en nuestra póliza de responsabilidad médica, están excluyendo a muchas enfermedades infecciosas, y es muy grave porque no nos están dando protección”.

Por su parte, el Dr. Alfonso Rodríguez-Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, dijo que “la póliza debe cubrir de todo, el problema tiene una gravedad para todo tipo de especialista que tiene que abordar cualquier enfermedad infecciosa”.