Netflix pide perdón por sexualizar a unas niñas en el cartel de una película

Netflix pidió este viernes perdón por el polémico cartel publicitario de "Mignonnes", que mostraba una imagen sexualizada de las niñas que protagonizan esta cinta.



"Lamentamos profundamente el inapropiado material gráfico que usamos para 'Mignonnes'", dijo hoy la plataforma en Twitter.



"No estuvo bien y tampoco era representativo de esta película francesa que ganó un premio en Sundance. Hemos actualizado las fotografías y la descripción (de la cinta)", añadió el gigante digital.



"Mignonnes" (traducida como "Cuties" para Estados Unidos y como "Guapis" para España) es una cinta francesa dirigida por la realizadora Maïmouna Doucouré que gira en torno a una niña de once años y de origen senegalés (la misma ascendencia que Doucouré) que reta los valores conservadores de su familia cuando se une a un grupo de baile.



Esta película participó en la Berlinale y en Sundance, la meca del cine independiente en EE.UU. y en donde se llevó el galardón a la mejor dirección de una cinta dramática internacional.



"Mignonnes" desembarcará en Netflix el 9 de septiembre, pero su llegada ha estado rodeada de una notable polémica en las redes sociales por un póster promocional en el que aparece una imagen sexualizada de las niñas protagonistas en medio de una coreografía.



Este póster contrasta totalmente con el material gráfico empleado en el estreno de la película en Francia, donde las niñas aparecen muy sonrientes, con bolsas de compra en la mano y caminando por una calle.

Por otro lado, una petición en change.org, con más de 133.000 firmas hasta el momento, ha exigido la retirada de "Mignonnes" de Netflix.



"¡Esta película es asquerosa ya que sexualiza a una niña de ONCE años para disfrute de los pedófilos y también influye de manera negativa en nuestros niños! ¡No hay necesidad de este tipo de contenido en esa edad, especialmente cuando la trata sexual y la pedofilia están tan descontroladas! No hay excusa. ¡Esto es un contenido peligroso!", dice la reclamación.



Esta petición se hizo eco de la primera descripción que incluía Netflix, ya retirada, sobre esta película: "Amy, de once años, queda fascinada con un grupo de baile de 'twerking'. Con la esperanza de unirse a ellas, empieza a explorar su feminidad desafiando las tradiciones de su familia".



La nueva sinopsis recogida en la plataforma dice así: "La niña de once años Amy empieza a rebelarse contra las tradiciones conservadoras de su familia cuando queda fascinada con un grupo de baile de espíritu libre".



Al margen de que la primera sinopsis pudiera despistar a los firmantes de la petición, su queja va en la dirección opuesta a la opinión de la prensa especializada, que, de forma mayoritaria, saludó la propuesta de "Mignonnes" y el sensible tratamiento que hace esta cinta del paso de la niñez a la adolescencia.



Así, en el agregador de reseñas Rotten Tomatoes esta película acumula un 82 % de críticas positivas.