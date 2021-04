No era su internet: Otra caída de Facebook e Instagram

Usuarios de Twitter en varias partes del mundo registraron este jueves 8 de abril la caída mundial de las redes sociales Facebook y Twitter.

Alrededor de las 4:30 de la tarde (hora colombiana) sucedieron los primeros problemas de las plataformas. Sin embargo, el error no duró mucho, pues a las 4:43 de la tarde volvieron a funcionar las redes.

Al intentar abrir las plataformas aparecía un mensaje que decía: "perdón, algo salió mal", como quedó evidenciado por los usuarios.

Hasta el momento, ninguna de las cuentas oficiales de las redes en Twitter y en sus portales ha notificado la causa de la caída.

Cabe resaltar que el 19 de marzo también se había presentado una caída mundial de Facebook e Instagram, solo que en aquella ocasión también se vio afectado WhatsApp, lo que llevo a las personas a acudir a Twitter para confirmar si se trataba de un falla en las redes.

When you start business on Facebook and Facebook be like not today. #facebookdown pic.twitter.com/YM4P4XbwS6

I literally only come onto Twitter to complain when Facebook, WhatsApp, Messenger and Instagram go down... pic.twitter.com/9Jrp1DXu8Z