No son los datos o el wifi: Caída mundial de WhatsApp, Instagram y Facebook

Redacción: Violeta Mejía

Durante la tarde de este viernes, WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más populares a nivel mundial, registró una caída en su servicio por aproximadamente una hora. En Twitter, miles de usuarios culparon a sus empresas de telefonía por la falta de conexión, pero con la caída de Instagram y Facebook, quedó claro que se trataba de una falla generalizada del sistema. Según la plataforma DownDetector, a las 12:39pm, más de 24 mil personas reportaron dificultades al utilizar la plataforma. La situación también dio paso para memes y burlas en Twitter ya que no es la primera vez que Facebook Inc. reporta fallas similares.

Whatsapp e Instagram caídos aproveche y cáigame usted también — tu sicaria (@isabellamutis) March 19, 2021

WhatsApp, Instagram y Facebook // Twitter pic.twitter.com/1JsmmJd3ve — Guayaco C. (@Guayaco__2020) March 19, 2021

Nobody:



Twitter users after Whatsapp went down pic.twitter.com/0JiUwxBIf5 — GR8EST 👑 (@fahard_ishaq) March 19, 2021

Mauricio Cano, ingeniero y desarrollador de software con más de 10 años de experiencia en el sector, explicó que, sin un comunicado oficial por parte de la compañía, no es posible afirmar si se trató de una falla o un ataque cibernético. Sin embargo, afirmó que "los hackeos vienen acompañados de una huella que deja el atacante para que él mismo se lo pueda atribuir el hecho después de su victoria, esto por ejemplo fue lo que pasó hace algunos meses en el hackeo a Twitter en donde el atacante robó por unas horas las cuentas de personas famosas e importantes poniéndoles mensajes de envíos de dinero a cuentas de criptomonedas".

Al ser una de las plataformas de mensajería instantánea más usadas alrededor del mundo, fallas como estas pueden afectar la rutina diaria de sus usuarios. Cano explicó que, "más de un billón de personas usan esta aplicación a nivel global y no sólo para comunicarse con sus familiares y amigos, ya podemos ver que los temas de trabajo, documentos y conversaciones importantes se intercambian a través de esta plataforma. Prácticamente una sesión de trabajo, temas contractuales y hasta documentos importantes pueden guardarse y consultarse allí. Si vamos mucho más allá, vemos como hasta en los estrados judiciales, pantallazos de conversaciones que se realizan a través de la aplicación sirven como prueba suficiente para que una persona pueda ser juzgada como culpable o inocente o simplemente para abrirle una investigación".

WhatsApp, Instagram y Facebook, son compañías hermanas controladas por Facebook Inc, lo que significa que, ante fallas o ataques, se afecta la misma infraestructura de servidores y, por ende, se reportan problemas en las tres aplicaciones. El ingeniero explicó que "en caso contrario a aplicaciones que estén fuera de la infraestructura de la empresa Facebook Inc. y que brindan un servicio muy parecido de mensajería instantánea como Telegram o Signal que, al no estar dentro de la infraestructura de servidores de Facebook o WhatsApp, no se ven afectadas en su funcionamiento. Por eso es tan importante tener alternativas y no “regalar” ciegamente la confianza de nuestras comunicaciones instantáneas a una sola alternativa".