Nueva cepa de Reino Unido no se ha detectado en Colombia: INS

Frente a las declaraciones hechas por la alcaldesa de Bogotá que advierten que el aumento de casos en la capital se debe a la llegada de la nueva cepa, la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, aseguró que la entidad está utilizando la capacidad total del país para hacer análisis genómicos, así como se hizo en al inicio de la pandemia y hasta el momento en ninguno de los 4 laboratorios apoyan esa vigilancia se ha encontrado la variante del Reino Unido.

“Con las secuencias que ya tenemos, de más de 30 muestras aleatorias, en las cuales no se ha encontrado la nueva cepa no se puede descartar que la cepa no haya ya entrado al país, esa es la hipótesis bajo la cual trabajamos”, indicó Ospina.

Sin embargo, la funcionaria explicó que en caso de que ya hubiera llegado la variante es poco probable que sea responsable de 10 % o más de los casos y, por lo tanto, no explicaría en este momento la situación de Bogotá.

Adicionalmente, Julián Fernández, director de Epidemiología del Ministerio de Salud, dijo que las afirmaciones de López “no tienen ninguna evidencia científica y es una hipótesis que no se puede comprobar”.

También coincide en decir que “no existe en este momento ninguna evidencia científica de que la aceleración de la transmisión del COVID-19 en Colombia se pueda atribuir a la nueva cepa británica”.