OnlyFans: ¿La masificación de la pornografía en redes sociales?

En diálogo con Sigue La W, Dan Gamboa, productor de contenido en OnlyFans, explicó que esta plataforma y red social “es de contenido Premium”, por lo que “las personas pagan para tener acceso a contenido que no encuentran en otro lugar”. OnlyFans “se ha caracterizado porque su contenido es dirigido a mayores de 18 años. A mis seguidores les digo que no es el club de Barney, sino que hablamos de temas adultos y la verdad ha sido una grata experiencia”.

Para Gamboa, esto no significa la masificación de la industria pornográfica, puesto que “la sexualidad hace parte del comportamiento humano. Soy una persona que cuento historias en todas mis redes sociales. Abrí OnlyFans para hablar de los encuentros sexuales que tengo y cómo protegerse en estos”, añadiendo que “se paga una suscripción mensual para ver el contenido, el cual no debe ser necesariamente contenido pornográfico”.

Por su parte, Andrea García, productora de contenido en FanCentro, afirmó que este tipo de plataformas son redes sociales “donde no hay tanta censura como Instagram o Facebook y es la oportunidad de tener otro tipo de contacto con los fans verdaderos que pagarían por lo que sea, no solamente sexuales o eróticas. Pueden ser publicaciones desde cómo me ducho, con quién paso la noche, entre otras”.

De hecho, según García, OnlyFans comenzó como una plataforma que se creó para que las personas tuvieran acceso exclusivo con cantantes o deportistas, “hasta que todo el mundo porno se volcó a esta red social. Uno muestra hasta donde uno quiere mostrar. Tener OnlyFans no equivale a estar masturbándose en línea. Puede mostrarse desde relaciones sexuales hasta fotos desnudas o charlas eróticas”.

Plataformas como OnlyFans han revolucionado la manera de producir y consumir pornografía. A través de suscripciones, los usuarios pueden acceder a contenido exclusivo de sus actores y actrices predilectos.