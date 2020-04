Pacientes con cáncer denuncian falta de atención en medio de la pandemia

Los pacientes oncológicos no están recibiendo quimioterapia u otros tratamientos necesarios para enfrentar el cáncer. Así lo afirmó Catalina Medina, coordinadora nacional de la Asociación de Pacientes Oncológicos de Colombia en Sigue La W.

Es más, la Clínica Oncológica San Diego les dijo a estos pacientes que no brindarán estos cuidados debido a la cuarentena, como dijo Catalina Medina. Además, estos pacientes necesitan que las autoridades sanitarias que sí vayan a atenderlos cumplan con los protocolos de bioseguridad, pues son “personas vulnerables”. Sin embargo, Catalina inició los trámites ante las entidades de control exigiendo los protocolos de seguridad y no ha recibido respuesta.

“Somos pacientes vulnerables que no podemos arriesgarnos. En este momento desamparados”, aseguró la coordinadora nacional de esta Asociación. Un ejemplo de pacientes vulnerables es un caso de una persona en estado crítico “que se encuentra en la Fundación Santa Fe de Bogotá”. Es una paciente terminal, cuya vida depende de la quimioterapia. “Ayer ingresó a urgencias y la conectaron al oxígeno”. Sin embargo, “la Clínica San Diego no ha dado solución”. “El obstáculo lo está poniendo las Clínicas. Me he comunicado con Famisanar, pero ha hecho caso omiso”, aseveró.

Según Catalina, ella ha recurrido a todos los entes de control, como lo es la Superintendencia de Salud, la Secretaría de Salud Distrital y la Personería para obtener ayudas, pero “eso fue hace un mes y no he obtenido respuesta positiva”. “Tengo pacientes crónicos que ni siquiera le han podido suministrar el medicamento”. Añadió que “en mi caso tengo dos tipos de tumor, tengo un solo pulmón y necesito los protocolos de seguridad para prevenir el COVID-19, pues soy paciente de riesgo, y me dicen en la Clínica que no es su obligación cumplirlos”.