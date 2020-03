Perdida del olfato y el gusto podrían ser síntomas del coronavirus

La Academia Estadounidense de Otorrinolaringología sostiene que hay evidencia científica que demuestra que síntomas como perdida del olfato o perdida del gusto pueden ser indicadores de que alguien tiene el coronavirus aun cuando no presente problemas respiratorios.

“Proponemos que estos síntomas sean agregados a la lista de herramientas para identificar una posible infección del Covid-19”, dijo la organización por medio de un comunicado.

Además, sostiene que estos síntomas son suficientes para considerar el autoaislamiento y la realización de pruebas por coronavirus.

Por otra parte, la organización que representa a los cirujanos de oído Nariz y Garganta en el Reino Unido (ENT UK) informó por medio de un comunicado que “ha habido un reciente crecimiento en el número de reportes de pacientes con presencia de Covid-19 que desarrollan perdida del olfato en ausencia de otros síntomas”.

There is the potential to reduce COVID-19 transmission by requesting that individuals with new onset of anosmia self-isolate. A lost sense of smell as marker of COVID-19 infection... for full details see below pic.twitter.com/udkBMwwJ1F