Pokémon GO dejará de funcionar siete horas por mantenimiento

Pokémon GO anunció que dejará de funcionar durante siete horas el 1 de junio de 2020 por razones de mantenimiento.

“El juego estará en mantenimiento del servidor y será inaccesible para todos los entrenadores. Nos disculpamos de antemano por cualquier inconveniente que esto pueda causar”, dice el comunicado.

El juego continúa haciendo ajustes debido a la situación que se vive por la COVID-19, para que los usuarios puedan jugar desde sus casas.

Pokémon GO ha invitado a sus jugadores a que activen las notificaciones automáticas, sigan sus redes sociales y se suscriban a los correos electrónicos, para que estén enterados de todas las novedades y actualizaciones.

Trainers, Pokémon GO will be experiencing global downtime for seven hours on Monday, June 1, 2020. From around 11 a.m. to 6 p.m. PDT, the game will be undergoing server maintenance and will be inaccessible to all Trainers. We apologize for any inconvenience that this might cause. pic.twitter.com/mdIeQiaCI5