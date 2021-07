¿Por qué los colombianos no se quieren vacunar contra el COVID-19?

Carlos Álvarez, designado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los estudios clínicos de COVID-19 en Colombia, señaló en diálogo con La W que es contraproducente establecer como “obligatoria” la vacunación contra el coronavirus en Colombia.

“Entre más rápido estemos vacunados, más rápido estaremos en la normalidad de antes”, sostuvo el infectólogo, al tiempo que afirmó que resulta más importante que este proceso no sea impuesto a la ciudadanía: “Tenemos que seguir vacunando por convicción más que por imposición”.

Según explicó Álvarez a este medio, existen dos razones por las cuales los colombianos no están acudiendo a la vacunación: “Las razones por las que realmente no se vacunan es porque no lo quieren hacer o porque rechazan la vacunación”.

Cabe señalar que este fenómeno se produce a pesar de que no solo ya está abierta la vacunación para la población mayor a 35 años, sino que gran parte de los hospitalizados ya deberían estar vacunados.

Sin embargo, Álvarez dijo que es conveniente que los ciudadanos acudan pronto a vacunarse dentro de la población habilitada para hacerlo.

En la misma línea, el infectólogo dijo que hay que seguir abriendo los grupos de edad para la vacunación. Así lo destacó: “Es gratificante ver que en un gran porcentaje las personas mayores de 80 años ya están vacunadas. Pero la población mayor a 50 años no muestra mucho interés”.

Sobre la acción de las vacunas a las nuevas variantes del coronavirus, Álvarez indicó que se puede afectar en un bajo porcentaje su efectividad, pero mantienen la eficacia: “Es mejor estar vacunado que no estarlo para las diferentes variantes”.

Finalmente, sostuvo que es un “error” escoger la marca de la vacuna. Al respecto, subrayó: “La mejor vacuna es la que llegue primero a mi brazo. Hay que vacunarse con la vacuna que se asigne para cada persona”.