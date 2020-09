Pruebas rápidas no sirven para diagnosticar el COVID-19: Minsalud

Durante el debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se hicieron fuertes cuestionamientos porque algunos laboratorios están ofreciendo las pruebas rápidas o de anticuerpos que son las mismas de sangre para diagnosticar el COVID-19, cuando en realidad estas no son efectivas.

Según explicó la representante Jenifer Arias, hay muchas empresas que están pidiendo el resultado de una prueba de COVID-19 para regresar al trabajo, pero como las EPS se están demorando tanto, los empleados deciden hacerse una prueba de anticuerpos que, aunque muchas veces sale negativa puede que el paciente si sea portador del virus, pero aun así regresan a su vida laborar y exponen a los demás a un contagio.

Frente a estos cuestionamientos el ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió que en efecto esas pruebas rápidas no sirven para diagnosticar esta enfermedad, “quiero decirle que esta explícitamente prohibido utilizar anticuerpos como tamizase en Colombia nosotros no hemos validado desde el instituto pruebas de anticuerpos que sean validadas como efectivas, esas pruebas que se hacen tienen efectivamente dificultades y obviamente no podemos poner un policía detrás de cada laboratorio, pero hemos mandado todos los mensajes y las normas están claras y precisas frente a ello”.

Sin embargo, llama la atención que, aunque estas pruebas no sirven para diagnosticar el Coronavirus, sí se ha permitido que los grandes laboratorios las comercialicen en el país y justamente hace pocos días el Ministerio de Salud estableció que el precio máximo de estas debía ser de $60.000.

Fuentes de Minsalud revelan que las pruebas de anticuerpos (pruebas de sangre, rápidas) no son pruebas de diagnóstico; sirven para estudios epidemiológicos (o sea para salud colectiva). Por ejemplo, podrían ser útiles para estimar qué porcentaje de la población ya se infectó.