¿Puede FaceApp robar su información personal?

Profesor Borja, quien además es abogado de comunicación, hablo en los micrófonos de la W, acerca de los peligros que se corren con la utilización de las aplicaciones que son gratuitas, como la más reciente tendencia de FaceApp, que puede ser empleada para brindar información personal, debido a las políticas que suelen aceptarse antes de ser empleadas.

Por ello Borja sintetiza su experiencia a través de la tecnología para afirmar los peligros que se corren al emplear este tipo de Apps que en su momento nos pueden parecer divertidas “Cuando aceptamos el uso de estas aplicaciones, permitimos hasta vender el alma”, sentenció.

También se atrevió a especular, que las personas no deberían dejarse llevar por las tendencias ya que sus usos excesivos traería consigo graves consecuencias “Yo no me atrevo a decir a la gente lo que tengan que hacer, pero tienen que ser conscientes de las aplicaciones de uso para usar estas Apps” dijo.

Por último señaló que debería regularse este tipo de aplicaciones teniendo en cuenta el uso indebido que se les da en ocasiones, por ello fue partidario en aclarar que “eberían existir condiciones de uso, para regularizar el uso de las aplicaciones y así poder cuidar la protección de datos”. Finalizó