¿Qué debe tener en cuenta para apelar un fotocomparendo?

Si el infractor considera que la infracción es injusta o no lo merece, tiene el derecho a impugnarlo, es decir, solicitar la anulación de en este caso, el comparendo de transito. Para ello no debe pagarlo si no se entenderá que acepta la penalidad.

Sin embargo, uno de los aspectos que debe tener en cuenta es que este tipo de multas pueden ser apeladas sino cumplen con lo dispuesto por la ley 1843 de 2017. Por ejemplo, si en la vía de fotomulta no existe alguna notificación o anuncio mínimo a 500 metros, puede impugnar la sanción.

Por otro lado, la notificación de la multa le llega directamente a su correo electrónico o dirección física inscrita en el RUNT. En caso de que esta no llegue por algún cambio de correo o residencia, el infractor deberá asumir el comparendo y no tendrá el derecho apelar, ya que así lo establece la ley 1843.

Lea aquí: Contraloría inició actuación fiscal a recursos recaudados por multas de tránsito en Bogotá

Recuerde que, si no está de acuerdo con algún procedimiento policial de tránsito, puede dirigirse a la Estación Metropolitana de Transito en Bogotá

Además, puede consultar el estado de sus comparendos de tránsito, en la página web de la Secretaria Distrital de Movilidad, allí ingresa su número de identificación y podrá observar: los comparendos impuestos en vía y medios electrónicos pendientes de pago, avisos de notificación de comparendos electrónicos, consulta histórica de comparendos ya cancelados.

Lea aquí la ley completa: Ley 1843 de 2017