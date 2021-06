¿Qué dice la ciencia de tomar alcohol luego de vacunarse contra el COVID-19?

Hay quienes se cuestionan si es correcto ingerir bebidas alcohólicas tras recibir una o las dosis de la vacuna contra el coronavirus, dudando si esto tiene algún efecto adverso sobre el sistema inmune y si puede poner en riesgo la efectividad del biológico.

Estudio científicos aseguran que la ingesta de alcohol tiene serias implicaciones en la salud, ya que tiene un efecto inmunosupresor, es decir, elementos como el alcohol destilado y las drogas reducen la actividad del sistema inmune y comprometen su respuesta.

Cabe aclarar que la International Society of Substances Use Professionals (ISSUP) afirma que estos efectos pueden verse si existe un uso crónico de las mencionadas sustancias reduciendo el número de linfocitos T periféricos y causando así la pérdida de linfocitos B periféricos, ambos relacionados con la defensa del cuerpo, por lo que tienen un papel protagonista a la hora de reconocer y neutralizar organismos infecciosos, como bacterias y virus.

Lea aquí: ¿Cuánto tiempo se debe esperar para vacunarse tras contagiarse con COVID-19?

Pero entrados en materia, ¿qué pasa cuando se consume alcohol tras la aplicación de las vacunas contra el COVID-19?

En entrevista con The New York Times, Ilhem Messaoudi, directora del Centro de Investigación de Virus de la Universidad de California, quien ha realizado estudios sobre los efectos del alcohol en la respuesta inmune, asegura que no hay ningún riesgo con tomarse una copa, pero insiste en que su consumo debe realizarse con moderación, de lo contrario, sus afectaciones pueden ser bastante graves.

"Pero hay que ser muy consciente de lo que significa realmente beber con moderación. Es peligroso beber grandes cantidades de alcohol porque los efectos en todos los sistemas biológicos, incluido el sistema inmunitario, son bastante graves y se producen con bastante rapidez una vez que se sale de esa zona moderada", explicaba la experta.