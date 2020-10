¿Qué es comida de baja calidad y por qué se le dice la segunda pandemia?

La endocrinóloga Mariela Glandt, quien es endocrinóloga, especialista en diabetes y trabaja en torno a enfermedades relacionadas con al obesidad, reveló que la alimentación es clave para cuidar el sistema inmunológico, pues si no se hace traería consecuencias graves y más ante el coronavirus.

Expresó que hay otro riesgo aparte del COVID: la alimentación y el síndrome metabólico.

El síndrome se define si extiste alguno de estos tres elementos: presión alta, azúcar alta, obesidad, triglicéridos altos y colesterol bueno bajo. El 12 % de los adultos estadounidenses no tiene ninguno de estos síntomas, según los estudios, pero al menos entre el 60 % y 70 % sí", aseguró.

Para la especialista, esto se puede tratar mucho más rápido y sencillo de lo que se cree.

Comida de calidad

Para Glandt, en las comidas hay demasiado azúcar y aceites vegetales que no son comida y eso es lo que enferma. Así que si alguien se contagia del coronavirus, el riesgo es mayor debido a que sus sistema inmunológico no está fortalecido y, además, porque posee alguna de las enfermedades mencionadas.

Entones, ¿qué como?

La clave es seleccionar los alimentos que están cerca a las paredes, pues son más "reales".

Claves

Leer las etiquetas de los alimentos y verificar qué estamos adquiriendo. No obstante, si no la tiene es mejor no consumir ese producto.

¿Cómo saber si tengo síndrome metabólico?

Circunferencia grande de cintura

Niveles elevados de triglicéridos

Colesterol bueno reducido

Hipertensión arterial

Glucemia en ayunas elevada

El cuidado con los jugos de fruta

Estos elevan el nivel de azúcar en la sangre, por lo que se recomienda comer la fruta que cosumirla, pero no hacerlo en exceso.