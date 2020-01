¿Qué es el mal de Lyme, la enfermedad que padece Justin Bieber?

Justin Bieber reveló en Instagram que padece la enfermedad de Lyme, una enfermedad infecciosa que se contrae por la picadura de garrapatas, así como mononucleosis infecciosa, una afección vírica.

Bieber, de 25 años de edad, reveló su condición médica para responder a quienes le critican por su aspecto físico, y para anunciar una serie documental sobre su vida que aparecerá en YouTube a finales de enero y que se titula "Justin Bieber: Seasons".

"Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme", escribió el cantante canadiense.

La enfermedad de Lyme, de acuerdo con el portal Medline Plus, es una infección bacteriana que se adquiere por la picadura de una garrapata infectada y puede causar Fiebre, dolor de cabeza, dolores corporales, rigidez de cuello y cansancio.

Según Infobae, para transmitir la enfermedad, una garrapata tiene que permanecer adherida al cuerpo durante 24 a 36 horas.

Es importante recordar que las famosas cantantes Thalia y Avril Lavigne también les diagnosticaron esta infección.