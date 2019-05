¿Qué opciones le quedan a Huawei tras suspensión de negocios con Google?

Google, cuyo sistema operativo Android está instalado en la gran mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo, indicó este domingo que ha comenzado a suspender sus relaciones con el grupo chino Huawei, una de las empresas que fue puesta en la lista "negra" por Donald Trump.

Esto no significa que los celulares de la marca se van a quedar inservibles, de hecho el veto aplica para los proximos celulares que se construyan, los que los usuarios tienen y están en las tiendas seguirán funcionando normalmente.

Los primeros servicios suspendidos serán los accesos a las actualizaciones del sistema operativo Android de Google, es decir a largo plazo no se podrán realizar y por otra parte, las próximas versiones de los teléfonos inteligentes de Huawei con Android perderán el ingreso a Google Play Store y las aplicaciones de Gmail y YouTube.

Sin embargo, hace poco se confirmó que Estados Unidos pospuso esta medida tres meses para que el gigante chino tenga tiempo de acomodar su plan b, es decir que en agosto comenzará a regir la determinación del gobierno estadounidense.

A pesar de eso, Gustavo Ramírez, experto en tecnología y profesor de la facultad de ingeniería de la Universidad Javeriana explicó cuáles son las opciones que le quedan al gigante chino.

"Huawei ya se lo veía venir, ya un CEO había dicho que estaban pensando en un plan b; una de las opciones es que creen su propio sistema operativo y el otro es que usen Android, pues este es un sistema libre y público, solo que sin las aplicaciones de Google, como Maps, Gmail o Play Store, pero pueden utilizar este sistema de base pero crear otras aplicaciones" afirmó.

De igual forma explicó que esto supone un reto para muchos desarrolladores pues no es fácil convensérlos de realizar este tipo de aplicativos en otros sistemas, "un ejemplo de lo que sucede es Amazon, ellos tienen una base en Android pero usan otras aplicaciones y por eso su tienda es más reducida que Play Store, que incluso es la tienda más grande del mundo".

De otro lado, Ramírez señaló que la pelea de Trump contra Huawei no es por el mercado de celulares sino por el mercado de las telecomunicaciones y expresó que "esto no solo fue contra Huawei sino en general con varias empresas chinas de las que ahora no sabe qué va a pasar".

Por su parte, Huawei en un comunicado afirmó que ha hecho "contribuciones sustanciales" al desarrollo del sistema operativo Android y que ofrecerá actualizaciones de seguridad y servicios posventa a todos sus equipos.

"Como uno de los colaboradores globales clave de Android, hemos trabajado de cerca con su plataforma de código abierto para desarrollar un sistema que ha beneficiado tanto a la industria como a los usuarios. Huawei continuará brindando actualizaciones de seguridad y servicio post venta a todos los productos existentes de teléfonos inteligentes y tabletas Huawei y Honor, incluyendo los que ya han sido vendidos y los que se encuentran disponibles a la venta" aseguró la empresa.