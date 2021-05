¿Qué pasa si no se aceptan las nuevas condiciones de seguridad de WhatsApp?

Las actualizaciones en WhatsApp han sido una constante desde su lanzamiento para brindarle una mejor experiencia y rendimiento a sus usuarios.

No obstante, el último gran cambio en la plataforma, anunciado desde julio del 2020, viene acompañado de modificaciones en la política de privacidad que consisten básicamente en compartir información personal con Facebook.

Algunos de esos datos son el nombre, el número celular, el dispositivo desde que se utiliza la aplicación, la ubicación y los contactos.

Lo llamativo es que, en un mensaje a todos sus usuarios, la plataforma aseguró que “necesitas aceptar estos cambios para seguir usando WhatsApp”.

Y es que al notar el rechazo de la comunidad, WhatsApp decidió aplazar la actualización obligatoria hasta este 15 de mayo, fecha en la que comenzarán a regir los nuevos cambios.

¿Qué pasan si no se aceptan las nuevas condiciones de WhatsApp?

Según lo informó la misma plataforma de mensajería, las personas que no acepten las nuevas condiciones empezarán a tener un servicio limitado. Sin embargo, explicaron que de ninguna forma se eliminará la cuenta de la persona, como se había especulado.

Asimismo, las personas que no acepten los términos y condiciones no podrán ver su lista de chats al abrir la plataforma. No obstante, según la compañía: “podrás responder llamadas y videollamadas. Si tienes activadas las notificaciones, podrás tocarlas para leer o responder mensajes, así como para devolver llamadas o videollamadas perdida”.

Finalmente, WhatsApp es reiterativo en su mensaje para que las personas acepten las nuevas condiciones, pues si tras varias semanas siguen sin darles el visto bueno, ya no tendrán acceso ni a llamadas, ni a videollamadas e incluso dejarán de llegar mensajes.