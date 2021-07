¿Qué son los cuidados paliativos y cuál es la cobertura en el POS?

Los Cuidados Paliativos es la asistencia total activa y continuada de los pacientes y las familias por medio de un equipo multiprofesional, es decir, la atención terapéutica que se presta a los usuarios cuando no hay una cura para una enfermedad.

Según el diccionario de la Real Academia Española, el término paliativo “mitiga, suaviza o atenúa. Se dice especialmente de los remedios que se aplican a las enfermedades incurables para mitigar su violencia y frenar su rapidez”.

El Ministerio de Salud recalca que no se debe confundir la terapia paliativa con la asistencia social “que a veces las personas por su situación socioeconómica requieren simultáneamente con los servicios de salud, aunque esté asociada con una enfermedad crónica, degenerativa, carcinomatosis, traumática o de cualquier índole en su fase terminal, o cuando para ella no existan posibilidades de recuperación pues la asistencia social no corresponde a la finalidad del Plan de Beneficio”.

Por otro lado, se debe aclarar que en el Plan de Beneficios se cubre la atención ambulatoria o con internación de toda enfermedad en su fase terminal o cuando no haya posibilidades de recuperación, “mediante terapia paliativa para el dolor y la disfuncionalidad, terapia de mantenimiento y soporte psicológico, durante el tiempo que sea necesario a juicio del profesional tratante, siempre y cuando las tecnologías en salud estén contempladas en el POS”.

Además, estos servicios no son específicos y en cada caso se pueden incluir diferentes actividades, procedimientos e intervenciones. “Así como medicamentos usados también para fines curativos o a veces preventivos o para rehabilitación en casos y circunstancias diferentes”.